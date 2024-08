Bagheri lors d'une conversation avec le ministre jordanien des A.E. : Israël a mis en danger la paix et la sécurité de la région

Ali Bagheri dans la continuité de ses entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères des pays islamiques, a discuté et échangé des vues avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères jordanien Ayman Safadi concernant les conséquences de l'acte terroriste et d’agression du régime sioniste visant le martyr Ismail Haniyeh.

Ali Bagheri a souligné que le régime sioniste a violé une ligne rouge importante en ciblant le chef du bureau politique du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, dans la capitale d’un pays souverain, Téhéran, par un acte d’agression terroriste et que pour cette raison, la République islamique d'Iran se réserve sans aucun doute le droit de lui répondre et de le faire respecter le droit et la justice sans aucune tolérance à cet égard. Le régime infâme et criminel sera puni », a-t-il déclaré à l’adresse de son interlocuteur.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim iranien a poursuivi : « Au cours des 10 derniers mois, les sionistes ont réduit en ruine la bande de Gaza et maintenant ils ont étendu leur cercle de crimes à Beyrouth, à Téhéran et au Yémen, et si les criminels terroristes ne sont pas arrêtés, la paix et la sécurité régionales et internationales seront mis sérieusement en danger. Ce régime représente un danger pour la sécurité et la paix mondiales », dénonce le diplomate de haut rang.

A cet effet, Bagheri a également évoqué la proposition.