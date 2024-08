Il faut prendre au sérieux la promesse de vengeance de l’Iran contre Israël (Washington)

New York - IRNA - John Kirby, porte-parole et coordinateur des Communications stratégiques du Conseil national de sécurité américain, réagissant aux évolutions liées à l’acte d’agression d’Israël contre Téhéran et à l’assassinat ciblé du chef du bureau politique du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, Ismaël Haniyeh, par le régime d’Occupation, en pleine visite officielle, en Iran, a déclaré qu’il faut prendre au sérieux les déclarations des autorités iraniennes concernant la vengeance contre Israël.

John Kirby, porte-parole et coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a ajouté jeudi, 1er août, heure locale, dans une conversation avec MSNBC, que les déclarations des responsables iraniens sur la vengeance contre Israël devaient être prises au sérieux.

« L'Iran a déjà prouvé qu'il avait la capacité et la volonté d'attaquer Israël et qu’il en est en mesure », a-t-il ajouté.