Terrorisme d’Etat du régime d’Occupation d’Israël : Téhéran appelle à une réunion d'urgence de l'OCI

Voici le message du Ministre des Affaires Etrangères par intérim iranien sur la chaîne X :

🔹️ Lors des appels et des conversations téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar, d'Arabie Saoudite, de Turquie, d'Egypte, d'Oman, de Jordanie, de Russie, d'Algérie et le Secrétaire général des Nations Unies ainsi qu’avec le chef de la politique étrangère de l'Union européenne tout en condamnant fermement l'acte terroriste du régime sioniste visant le martyre d'Ismail Haniyeh, j'ai mis en garde contre les conséquences des crimes de plus en plus enhardis du régime d’Occupation (d’Israël) .

🔹️De plus, lors de ces entretiens, j'ai demandé la tenue d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération islamique afin d'examiner et de condamner cet acte lâche et terroriste du régime d’Occupation sioniste et de le contraindre à répondre de ces actes.