Les assassinats perfides n’affaiblissent pas la force de la Résistance (Hamas et Jihad islamique)

La déclaration conjointe du Hamas et du Jihad islamique indique que les assassinats perfides de dirigeants de la Résistance, dont Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas), et Fouad Choukr, (haut commandant du Hezbollah libanais) n'affaibliront pas la force de la Résistance.

La Résistance est un droit légitime pour faire face à l'occupation et elle le restera jusqu'à ce que notre peuple obtienne tous ses droits à la libération des terres et des prisonniers et au retour et au rapatriement des réfugiés, peut-on lire toujours sans la déclaration.

Les deux mouvements de la Résistance palestiniens, le Hamas et le Jihad islamique, ont déclaré : « Nous demandons à notre peuple en Cisjordanie et dans d’autres zones occupées d'intensifier la Résistance et de contrecarrer les projets des occupants. »