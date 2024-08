Les prières des peuples de Turquie, de Yémen, d'Indonésie et de Palestine en hommage à l’âme d’Ismail Haniyeh

Aujourd'hui, des milliers de Turcs ont prié pour l'âme du martyr Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, parallèlement à leurs prières collectives du vendredi.

En outre, les médias yéménites ont rapporté avoir offert des prières pour l'âme du martyr Ismail Haniyeh dans différentes régions du pays et ont déclaré : Des milliers de Yéménites ont condamné aujourd'hui à Sanaa l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh et ont accompli des prières pour l'âme de ce martyr.

L'agence de presse Palestine Post a également rapporté que des milliers d'Indonésiens ont prié pour l'âme du martyr de la Résistance Ismail Haniyeh et a ajouté que des milliers d'Indonésiens ont accompli la prière pour rendre hommage à l’âme du martyr Ismail Haniyeh, à Jakarta, la capitale.

Les médias palestiniens ont également rapporté que les Palestiniens avaient prié pour l'âme du martyr Ismail Haniyeh dans différentes régions des territoires palestiniens, dont notamment dans la bande assiée de Gaza, en Cisjordanie occupée et à Qods occupée (Jérusalem), parallèlement à la prière collective du Vendredi.

A la fin de la prière, les participants ont condamné l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh par le régime d’Occupation et sioniste d’Israël et ont exigé que le monde islamique réponde à ce crime.

Plus tôt, le Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas) a publié une déclaration appelant le peuple des nations palestinienne et arabes et islamiques d’esprit libre, à participer largement à l'accomplissement des prières pour l'âme du martyr Ismail Haniyeh ce vendredi à l’issue de leurs prières collectives de Vendredi dans toutes les mosquées. La loyauté envers ce commandant de la résistance et le sang des martyrs de la résistance ont été appelés, en guise de soutien et en signe de fidélité à ce Leader éminente du front de la Résistance et au sang des martyrs de le la Résistance.

Le Hamas avait également appelé à une grande procession de fidèles pour exprimer leur colère et leur indignation face au crime lâche des sionistes dans l'assassinat d'Ismail Haniyeh, ainsi que pour condamner la poursuite de la guerre génocidaire dans la bande de Gaza sous blocus et la défense d'Al-Qods et de la sainte mosquée d’Al-Aqsa.