Bagheri critique l'absence de condamnation d’Israël au Conseil de sécurité des Nations unies/ L'Iran a droit à sa légitime défense (Borell)

Bagheri Kani a déclaré que l'acte terroriste commis par les sionistes à Téhéran, qui a conduit au martyre d'Ismail Haniyeh, a non seulement violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, mais a également mis en péril la paix et la stabilité régionales et internationales, soulignant que l'Iran ne manquera pas d'user de son droit inhérent et légitime pour punir la bande criminelle sioniste.

Concernant la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de la République islamique d’Iran, Bagheri a condamné les actions de certains pays européens en coopération avec les États-Unis d'Amérique pour empêcher la condamnation par le Conseil de sécurité de l'assassinat du martyr Haniyeh.

Le ministre iranien des affaires étrangères par intérim a déclaré que cette action de certains pays européens, ainsi que leur silence sur l'incitation à la guerre sioniste au Yémen et au Liban, a encouragé Israël à poursuivre ses actions agressives qui mettront en péril la paix et la sécurité dans la région.

Le Haut Représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a souligné le droit légitime de l'Iran à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté, et s'est déclaré préoccupé par la tension croissante et le déclenchement d'une guerre à grande échelle dans la région, ainsi que par ses effets et ses répercussions sur les populations de la région.

À la fin de la conversation, le ministre iranien des affaires étrangères par intérim a noté que l'Union européenne, conformément à sa responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationales, doit empêcher la poursuite des crimes de cette entité en faisant pression sur elle, ajoutant que si l'UE ne prend pas de mesures sérieuses pour maîtriser l'entité sioniste, elle encouragera le gang criminel de Tel-Aviv à déclencher la guerre dans la région et à mettre en péril la paix et la sécurité régionales et internationales.