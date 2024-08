Le régime israélien subit la colère des nations en quête de justice (Porte-parole de la diplomatie iranienne)

Le régime sioniste, en poursuivant les crimes de guerre et le génocide en Palestine, en violant grossièrement la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays, en propageant le terrorisme à l'échelle régionale et mondiale et en menaçant la paix, la stabilité et la sécurité internationales, sème les graines de la colère et de la haine dans le cœur du peuple de Palestine, de la région et du monde", a écrit Nasser Kanaani sur X.

"Il ne faudra pas attendre longtemps avant que le régime ne soit confronté à une sévère riposte de la part des nations et des gouvernements épris de justice dans le monde entier.

"Il ne faudra pas attendre longtemps avant que le régime israélien, voyou et raciste, ne récolte les tourbillons de colère et de feu des nations et des gouvernements du monde entier en quête de justice", a averti Kanaani.