Manifestations de masse au Yémen sous le slogan "Fidélité au sang des martyrs ... Avec Gaza jusqu'à la victoire"

Des milliers de Yéménites ont manifesté à Saada, Raymah, Marib et dans un certain nombre de districts des provinces d'Amran, d'Ibb et de Taiz.

Un communiqué publié lors des rassemblements dans la province de Saada indique que le peuple yéménite présente ses condoléances "aux peuples palestinien et libanais et à leur résistance pour le martyre de leurs dirigeants Ismail Haniyeh et Fouad Shukr".

Le communiqué souligne que "les deux crimes ont été perpétrés avec l'autorisation des Etats-Unis et que l'assassinat ne sauvera pas l'ennemi de son destin inévitable, qui est sa disparition" et que "l'ennemi a recouru aux assassinats en raison de sa défaite face à la résistance de Gaza et pour tenter de retrouver son prestige après les coups portés par les fronts de soutien", considérant que "la résistance est plus forte aujourd'hui malgré les assassinats et que ses dirigeants sont toujours prêts au martyre" et que "le temps du silence sur les crimes de l'ennemi est passé et que le temps de la résistance et de sa réponse est venu".

"Nous exhortons les forces armées et les fronts de résistance à répondre à l'ennemi, et notre confiance en la victoire n'est pas ébranlée par les événements. Nous resterons déterminés à soutenir le peuple palestinien jusqu'à ce que l'agression contre Gaza cesse".

Ces manifestations s'inscrivent dans le cadre de la solidarité populaire et de la solidarité officielle, politique et militaire du Yémen avec le peuple palestinien et sa résistance, depuis le début de la guerre génocidaire d'Israël contre la bande de Gaza en octobre de l'année dernière.

Dans un discours télévisé prononcé hier, le chef d'Ansarallah, Abdul Malik al-Houthi, a souligné que, quel que soit le niveau de criminalité israélien et américain, il n'affaiblira pas la détermination des moudjahidines et des peuples moudjahidines, et que le martyre des dirigeants a toujours eu un grand impact en poussant les autres et en les motivant à poursuivre le voyage.