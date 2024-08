La coopération Téhéran-Mosouc peut mettre fin aux actes d’agression israéliens (Bagheri)

Ali Bagheri, ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, a tenu ces déclarations à l’occasion d’une conversation téléphonique ce vendredi 2 août, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au cours de laquelle les deux hommes se sont penchés sur l'action criminelle du régime sioniste et l’assassinat ciblé à Téhéran du martyre Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, et l'attaque contre l'intégrité territoriale et la sécurité nationale de la République islamique d'Iran.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le ministre des Affaires étrangères par intérim a souligné que le régime sioniste a franchi une ligne rouge en tuant en martyr Ismail Haniyeh et a mis en danger la paix et la stabilité régionales et internationales. »

« Suite à cet acte d’agression, la République islamique d'Iran se réserve son droit inhérent et légitime à la volonté de défense et de sécurité et l’utilisera sans aucun doute pour défendre son intégrité territoriale et sa sécurité nationale.

Bagheri a en outre remercié la Russie en tant que président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour avoir soutenu la demande de l'Iran de tenir une session extraordinaire du Conseil.

Il a de même condamné l'action des États-Unis et des pays européens qui ont empêché la condamnation de l'assassinat ciblé du martyr Ismail Haniyeh à Téhéran avant de souligner que la coopération entre Moscou et Téhéran peut mettre un terme aux actes d’agression du régime d’Occupation sioniste qui mettent en danger la paix et la stabilité de la région.