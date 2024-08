L’Iran contre toute pression extérieure et ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela

« La République bolivarienne du Venezuela a la capacité et la volonté nécessaires pour protéger et garantir les droits fondamentaux du peuple de ce pays dans le cadre de sa Constitution », a déclaré le diplomate iranien, ce vendredi 2 août.

Réagissant aux évolutions politiques à l’issue des élections présidentielles dans le pays, Nasser Kanani a écrit sur le réseau social X : « La République islamique d'Iran souligne la nécessité de respecter le vote et le choix du peuple vénézuélien dans le cadre du droit à l'autodétermination des nations, ainsi que de respecter la souveraineté des gouvernements dans le cadre des traités et conventions internationaux, notamment la Charte des Nations Unies. La République islamique d'Iran, tout en déclarant sa solidarité et son ferme soutien à la nation et au gouvernement du Venezuela, exprime son opposition à toute pression extérieure et ingérence dans les affaires intérieures de ce pays et croit que la République bolivarienne du Venezuela a la capacité et volonté de protéger et de garantir les droits fondamentaux de son peuple dans le cadre de sa Constitution.

Selon l’RNA, le Conseil électoral présidentiel vénézuélien a déclaré « Maduro » vainqueur des élections de dimanche le 28 juillet.

Dans un geste interventionniste, les États-Unis ont remis en cause la victoire de Maduro à l’issue des élections vénézuéliennes et le ministre américain des Affaires étrangères Anthony Blinken a réagi en ces termes : « Il est clair que Gonzalez a remporté le plus de voix aux élections présidentielles de ce pays le 28 juillet. »

La prétendue victoire des opposants au gouvernement vénézuélien après l'annonce de la victoire officielle de Nicolas Maduro a provoqué des manifestations de rue et des affrontements avec les forces de police et des tensions diplomatiques dans ce pays.