Iran : le Hezbollah frapperait les zones plus intérieures en Israël

La délégation diplomatique d’Iran auprès des Nations Unies a décrit les changements dans la position du Hezbollah après l’agression terroriste d’Israël contre une cible urbaine et civile à Beyrouth.

Selon la représentation de la République islamique aux Nation Unies, le Hezbollah frapperait désormais les cibles situées à l’intérieur d’Israël.

« Jusqu’à présent, les deux parties (Hezbollah et Israël) s’imposaient des limites dans les attaques en ciblant seulement des cibles militaires et autour de la frontière mais le régime de Tel Aviv a violé cette loi non écrite en menant une agression contre le bâtiment civil à Beyrouth qui a causé la mort de plusieurs citoyens libanais. », a ajouté la délégation d’Iran à l’ONU.