Un autre journaliste d'Al Jazeera tué par Israël

Ismael AlGhoul et le caméraman Rami AlReefi rejoignent Shireen AbuAkleh ciblée en 2022, et plus de 160 journalistes palestiniens tués à Gaza.

Le journaliste d'Al Jazeera arabe Ismail al-Ghoul et son caméraman Rami al-Rifi ont été tués dans une attaque aérienne israélienne sur la bande de Gaza. Les journalistes ont été tués lorsque leur voiture a été heurtée mercredi dans le camp de réfugiés de Shati, à l'ouest de la ville de Gaza, selon les premières informations. Selon Aljazeera, ils se trouvaient dans la région pour faire leur reportage près de la maison de Gaza d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas qui a été assassiné aux premières heures de mercredi à Téhéran, la capitale iranienne. Le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza a révélé que le nombre de journalistes martyrs s'élevait à plus de 160 depuis le début de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza. Dernier reportage d'Al-Ghoul