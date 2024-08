Bagheri et le ministre algérien des AE condamnent l'assassinat du chef du Hamas par le régime sioniste

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, s'est entretenu avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et a échangé ses points de vue sur les retombées de l'action terroriste du régime sioniste contre le martyr Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas.



Bagheri a souligné que le régime sioniste a franchi la ligne rouge de la République islamique d'Iran en assassinant Haniyeh en Iran, avertissant qu'il utilisera certainement son droit légitime et inhérent pour punir de manière décisive et efficace les sionistes criminels.

Il a également apprécié le soutien de l'Algérie à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour enquêter sur la tentative criminelle du régime sioniste d'assassiner Haniyeh.

Le haut diplomate iranien a également souligné la nécessité de tenir une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour examiner cet acte criminel afin de prendre une décision.

De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères a soutenu l'initiative de la République islamique d'Iran de tenir une réunion urgente de l'OCI pour faire face aux agissements terroristes du régime sioniste.

Soulignant la position du gouvernement et du peuple algérien, il a fermement dénoncé le crime du régime sioniste d'avoir assassiné Haniyeh sur le territoire iranien et d'avoir violé la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran.