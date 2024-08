Khaled Meshaal : il n’y a pas de place pour les sionistes en Palestine

Selon Middle East Monitor, le chef du mouvement Hamas à l'étranger, Khaled Meshaal, a réitéré vendredi que le mouvement « ne reconnaîtra pas Israël » et que : « Tuer l'un de nos dirigeants ne fait que rendre notre peuple plus fort. »

C'est ce qui a été déclaré lors d'un discours prononcé lors de la cérémonie funéraire du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et de son garde du corps, Wassim Abu Shaaban, à Doha.

Meshaal a affirmé : « Nous ne transigerons pas sur nos principes et nous ne reconnaîtrons pas Israël. Notre peuple restera attaché à son unité nationale et suivra la voie du djihad, de la résistance et de la restauration de nos droits. »

Il a demandé : « Nos ennemis n’ont pas retenu la leçon. Ils ont tué nos dirigeants pendant 100 ans, et que s’est-il passé ? » avant de répondre : « Chaque fois qu’un dirigeant est tué, un autre dirigeant est venu et n’a fait que rendre notre peuple plus fort. »

Meshaal a poursuivi : « La perte de notre frère (Haniyeh) est grande, mais nos ennemis ne savent pas que le sang des martyrs raccourcit le chemin vers la liberté et la victoire. »

« Nous resterons fidèles à notre voie, car la pression ne fonctionne pas avec nous, les menaces et l’intimidation ne nous briseront pas et ne nous feront pas abandonner nos principes le moins du monde. La Palestine restera, de son fleuve à sa mer et du nord au sud. Jérusalem est notre Qibla et notre objectif, et il n’y a pas de place pour les sionistes sur la terre de Palestine. »