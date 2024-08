Haniyeh a été assassiné par un projectile de courte portée (l’Iran)

Selon les enquêtes effectuées, l'opération terroriste contre le chef politique du Hamas a été menée en tirant un projectile à courte portée avec une ogive d'environ 7 kilogrammes, qui a provoqué une forte explosion, a indiqué le communiqué des Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (CGRI), rendue publique samedi.

En plus, la communiqué précise que les tirs ont été effectués depuis l'extérieur du logement de Haniyeh.

Cette attaque terroriste a été conçue et mise en œuvre par le régime sioniste et soutenue par le gouvernement criminel américain, a assuré le Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran (CGRI).

Le CGRI a souligné que l’Iran vengerait le sang de Haniyeh et « le régime sioniste terroriste et aventurier recevrait certainement une punition sévère et une réponse décisive au moment et à l'endroit appropriés ».