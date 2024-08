L'assassinat d'Ismail Haniyeh a été réalisé avec le feu vert des États-Unis (représentant du Hamas en Iran)

Dans une interview accordée à l'IRNA, Khaled Kaddoumi, représentant du Hamas en Iran, a déclaré que le dirigeant Ismail Haniyeh était l'une des personnes qui avaient unifié les factions palestiniennes et les rangs du Hamas en interne, ajoutant que l'ennemi observait cette figure diplomatique et politique attrayante et populaire dans le monde islamique, la région et à l'échelle internationale.

En outre, l'ennemi sioniste a remarqué que les relations de la Chine et de la Russie avec le Hamas se sont améliorées récemment, que certains pays européens et africains ont bénéficié de meilleures relations avec la cause palestinienne et le Hamas, et que l'Afrique du Sud a également réussi à poursuivre l'entité israélienne devant la Cour internationale de justice.

Il a ajouté que l'ennemi s'est rendu compte que de grandes personnalités fréquentent le bureau de Haniyeh, communiquent avec lui et le rencontrent, notamment le premier ministre de Malaisie, le vice-ministre des affaires étrangères de Chine, le ministre des affaires étrangères de Turquie, du Qatar et d'autres pays arabes, islamiques, asiatiques et africains.

Le représentant du Hamas en Iran a souligné que ces personnalités mentionnées ci-dessus, avec leurs dimensions et leur importance, ont endommagé les récits sionistes en ce moment, expliquant que le martyr Haniyeh a été ferme et cohérent dans les négociations et les questions de résistance, de sorte que les Américains reconnaissent également que la réponse du Hamas était raisonnable et logique dans la formule de la dernière proposition de Biden dans les négociations de juin-juillet et qu'ils peuvent aller de l'avant avec elle.

Kaddoumi a estimé que Netanyahou est confronté à une vague de haine à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés et qu'il ne veut pas arrêter le génocide contre Gaza ; en outre, il n'a pas de réponse pour les sionistes sur la question de la non-libération des prisonniers, et il n'a pas de réponse sur ses affaires de corruption, de sorte qu'il a commis cet acte terroriste lâche contre le martyr Ismaïl Haniyeh.

Il a ajouté que l'on peut dire qu'Ismail Haniyeh était un martyr vivant et une figure influente au niveau politique, étant donné que son assassinat est une opération sioniste lâche sous couverture américaine, soulignant que lorsque Netanyahu a prononcé un discours devant le Congrès américain lors de sa dernière visite en Amérique, au lieu d'arrêter ce criminel de guerre, ils l'ont loué et encouragé, et les représentants du Congrès américain l'ont acclamé plus de 52 fois.

Il a souligné que les ennemis font un mauvais calcul parce qu'ils pensent que s'ils assassinent nos dirigeants, en particulier les dirigeants des Brigades Izz al-Din al-Qassam, cette voie s'arrêtera. Mais ils ignorent la signification du martyre, qui promet un avenir radieux.

Kaddoumi a également insisté sur la poursuite de l'approche de Martyr Haniyeh, qui consiste à détruire l'entité sioniste, à tuer les enfants et à libérer Al-Quds Al-Sharif et l'ensemble de la Palestine.

Il a expliqué que le martyr Haniyeh a toujours insisté sur le fait de ne pas reconnaître l'entité israélienne sous quelque forme que ce soit, par le biais de son slogan "Par Dieu, nous ne reconnaîtrons pas Israël... Nous ne reconnaîtrons pas Israël". Nous ne reconnaîtrons pas Israël", qui restera toujours notre slogan.

Il a ajouté que la personne qui remplacera Haniyeh dans ses fonctions sera choisie conformément aux règles et règlements du mouvement Hamas, et que la nouvelle personne devra poursuivre la marche du martyr Ismail Haniyeh.

Il a souligné que l'ennemi reconnaît qu'il est dans une crise profonde, et parce qu'ils sont isolés et isolés au niveau diplomatique et politique, les sionistes commettent un génocide.

Le représentant du Hamas en Iran a remercié le Guide de la Révolution islamique, le Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, pour ses positions cohérentes et fermes dans les récents événements (la guerre de Gaza et l'assassinat d'Ismail Haniyeh), et a également remercié le Président de la République islamique d'Iran, Bazeshkian, qui a déclaré : "Hier, j'ai levé la main de M. Haniyeh au parlement par respect et aujourd'hui, je le pleure sur mes épaules".

"Nous sommes des partenaires stratégiques l'un pour l'autre et des partenaires pour un avenir brillant et glorieux", a conclu M. Kaddoumi.