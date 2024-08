Le régime sioniste a une fois de plus révélé sa nature agressive et brutale (Président du Parlement iranien)

Dans une lettre envoyée samedi au secrétaire général du Hezbollah au Liban, Sayyed Hassan Nasrallah, le président du Parlement iranien a indiqué que le régime sioniste voulait compenser ses défaites et dissimuler ses crimes à Gaza, c'est pourquoi elle a eu recours à l'assassinat de ces dirigeants de l'axe de la résistance pour les empêcher de soutenir le peuple palestinien opprimé.

Ce cher martyr a joué un rôle clé dans le renforcement de la puissance de la résistance contre les auteurs et les occupants, la bande criminelle sioniste, en Palestine et au Liban. Les sacrifices et les luttes du martyr M. Fouad Shukr pendant de nombreuses années resteront immortels dans l'esprit des peuples libres et des moudjahidines au nom de la vérité et de la justice, a noté Qalibaf ajoutant : le sang de ce martyr et des autres martyrs et moudjahidines du Front de résistance créera les conditions de la libération des territoires occupés et mettra fin aux violations de cette entité criminelle.

Le diplomate iranien a exprimé l’espoir que sous la direction avisée du Guide suprême de la Révolution et les sacrifices continus du Hezbollah et des autres factions de la résistance, nous verrons l'éradication de cette tumeur cancéreuse du corps de la nation islamique.