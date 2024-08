Bagheri : l’Iran est bien déterminé pour répondre au crime d’Israël

Ali Bagheri Kani a écrit dans un message sur son compte X (ancien Twitter) : « Hier soir, en réponse à l'appel téléphonique des ministres des Affaires étrangères de Jordanie et d'Egypte, nous avons échangé des points de vue sur les processus de développement dans la région. Il était notre deuxième conversation téléphonique au cours des dernières 48 heures. Nous avons insisté sur la poursuite des consultations entre les pays de la région. »

« La situation dans la région de l'Asie occidentale est particulièrement sensible en raison de la poursuite des crimes et des aventures dangereuses de la bande criminelle qui règne à Tel-Aviv. », a souligné le chef de la diplomatie iranienne.

Bagheri a déclaré que les pays musulmans de la région devraient adopter une position unifiée et décisive et prendre des mesures coordonnées pour empêcher la poursuite du génocide à Gaza et l'expansion de l'agression du régime sioniste dans la région.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a réitéré que la détermination sérieuse de l'Iran pour répondre au crime du régime.

Le vice-Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de Jordanie, Ayman Safadi, se rend aujourd'hui à Téhéran afin de rencontrer les autorités iraniennes.