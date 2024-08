Le député des Iraniens juifs confirme le droit d’Iran de répondre au crime d’Israël

Le député de la communauté des Iraniens juifs au parlement iranien a déclaré : « La vengeance pour l'assassinat d'Ismail Haniyeh sur le sol iranien, est un droit de la République islamique d'Iran. »

Dans une interview accordée dimanche au journaliste politique d'IRNA, Homayoun Sameh Yah, faisant référence à l'assassinat du martyr Haniyeh par le régime sioniste, a déclaré : « Ce qui s'est passé lors de cet assassinat, c'est à la fois l'assassinat d'un des commandants de la résistance du peuple palestinien, le Hamas et une attaque sur le sol iranien. Une réponse décisive à cette attaque terroriste et à cette attaque sur le sol iranien est le droit de la République islamique. Cette réponse est nécessaire et doit être faite. »

Selon Press TV, la communauté juive d’Iran a dénoncé l’assassinat de Haniyeh comme un crime de terrorisme et une violation flagrante des lois internationales.

« L’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas à Téhéran, est un crime de terrorisme et une violation flagrante des lois internationales », a déclaré la communauté juive d’Iran dans un communiqué.

« Le moudjahid martyr, qui était l’un des porte-drapeaux du mouvement de libération de la Noble Qods, a frôlé le martyre à de nombreuses reprises, perdant même un grand nombre de membres de sa famille, sans pour autant renoncer à résister et à défendre le peuple opprimé de Gaza ; les sionistes l’ont finalement tué en martyr par une attaque perfide contre son lieu de résidence à Téhéran », indique le communiqué.

« La communauté juive iranienne exprime ses condoléances à la nation héroïque palestinienne et aux combattants du Front de la Résistance et au Leader [l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei] pour l’assassinat d’Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du mouvement Hamas, et attend avec impatience une réponse décisive et appropriée à cet assassinat perfide », note le communiqué.