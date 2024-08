Complexe muséal Ramsar : un essor de 88 % dans le nombre des visiteurs étrangers

Les statistiques officielles montrent une moyenne de 25 visiteurs étrangers par jour, ce qui indique le succès des initiatives du complexe pour attirer les touristes internationaux.



Le directeur du complexe, Mohammad Ali Yazdanshenas, a attribué cet attrait à la diversité des attractions. Du 20 mars au 21 juillet de cette année, 3 137 touristes étrangers ont visité le complexe, a rapporté IRNA.



Yazdanshenas a ajouté que le nombre de visiteurs étrangers au cours des quatre premiers mois de l'année 1402 était de 1 660, alors que cette année (1403) il est passé à 3 137, avec des touristes de 12 pays, dont Oman, Irak, Liban, Russie, Italie, Corée du Sud, Chine, Turquie, Pakistan, Arménie, États-Unis et Royaume-Uni.

Les groupes les plus importants venaient d'Irak et d'Oman.

La moyenne quotidienne de visiteurs étrangers est également passée de 13 à 25 par jour au cours de la même période.

Yazdanshenas a également noté que le nombre total de touristes étrangers visitant le complexe au cours de l'année précédente était de 3 790, alors qu'au cours des quatre premiers mois de cette année, ce nombre a déjà atteint environ 83 % de ce chiffre.

Il a exprimé l'espoir que d'ici la fin de l'année, le nombre de visiteurs étrangers doublera par rapport à l'année précédente.

Le complexe a également enregistré un total de 111 961 visiteurs, y compris des touristes iraniens, au cours des quatre premiers mois de cette année.

Avec 280 313 visiteurs l'année dernière, la direction vise à sensibiliser et à promouvoir la culture muséale pour attirer encore plus de visiteurs vers ce site culturel et historique unique, un ancien palais royal transformé en musée après la Révolution islamique.