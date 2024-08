L'équilibre stratégique dans les territoires palestiniens ne sera pas en faveur du régime sioniste (Porte-parole de la diplomatie iranienne)

Le dernier crime de guerre commis par les sionistes dans la bande de Gaza, en bombardant les écoles Al-Nasr et Hassan Salameh dans le nord-ouest de la bande, a fait plus de 25 martyrs et des dizaines de blessés parmi les Palestiniens déplacés. Malgré la terrible brutalité des sionistes, leurs crimes de guerre et leur génocide en Palestine, ainsi que leurs lâches assassinats au niveau régional, l'équilibre stratégique dans les territoires palestiniens et au niveau régional ne reviendra jamais en faveur de du régime sioniste et de ses partisans délirants, et la colère dans le cœur des peuples libres du monde écrasera les criminels sionistes et leurs collaborateurs, a noté Nasser Kanani sur X, dimanche.