Massoud Pezeshkian, s’exprimant, ce dimanche soir 4 août 2024, lors d’une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Jordanie, Ayman al-Safadi, l’a remercié pour le message de félicitations et les vœux du Roi et du gouvernement jordaniens à l’occasion de sa victoire dans les élections présidentielles iraniennes et de son investiture. Il a réitéré à cette occasion sur l'axe de la politique étrangère de la République islamique d'Iran et du 14e gouvernement, et a souligné la nécessité de l'unité des pays islamiques pour mettre fin à l'agression et aux crimes du régime sioniste contre les Palestiniens opprimés de Gaza.

Faisant référence au « lâche assassinat » du martyr Haniyeh à Téhéran, le président a considéré l'assassinat d'un invité officiel de la République islamique d'Iran comme un acte contraire à toutes les lois internationales et une « grave erreur » des sionistes. Il a déclaré que la République islamique d'Iran s’attend à ce que tous les pays islamiques et les peuples d’esprit libre du monde condamnent fermement de tels crimes. Il a souligné que cette insolence des sionistes ne restera pas sans réponse.

M.Pezeshkian s’attardant sur le fait qu’aujourd'hui certains tentent de changer la place du bien et du mal, a ajouté : « Les plus grands ennemis et violateurs de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, usant et abusant toute leur puissance scientifique et opérationnelle dans le monde pour terroriser et commettre des crimes odieux, se posent en défenseur de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme, et tous ceux qui s'y conforment pas, seront diabolisés par eux et présentés comme l’ennemi de ces principes et valeurs.

Toujours lors de la rencontre, le président iranien a exprimé son espoir que les négociations des délégations diplomatiques engagées pour la reprise des relations entre l'Iran et la Jordanie soient menées à bien et parachevées le plus rapidement possible, « car outre le fait que les deux pays musulmans peuvent profiter mutuellement des potentiels en faveur de leurs relations bilatérales, les nations de la région peuvent également bénéficier de cette amitié et de cette coopération constructive… », a-t-il fait valoir.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Jordanie, Ayman Al-Safadi, a transmis ses chaleureuses salutations, ses félicitations et ses meilleurs vœux au président Raissi avant d’indiquer que la Jordanie cherchait à reprendre ses relations avec la République islamique et à déployer des efforts communs pour établir la stabilité, la sécurité et la paix dans la région : « La Jordanie a fermement condamné l'agression barbare du régime sioniste contre Gaza dès le début », a fait remarquer le diplomate de haut rang.

Il a également souligné la condamnation de l'assassinat du martyr Haniyeh par son pays et a considéré cette action comme une tentative de Netanyahu d'élargir la gamme des conflits dans la région.

Ayman Safadi a également souligné la volonté de son pays d'élargir les relations avec la République islamique d'Iran et a annoncé qu'il examinerait les moyens d'élargir les relations entre les deux pays lors de cette visite officielle.