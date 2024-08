Israël doit recevoir « une réponse décisive et dure » (Bagheri)

Ayman Al-Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Jordanie, s'est rendu à Téhéran ce dimanche 4 août, à la tête d'une délégation diplomatique, et a rencontré Ali Bagheri, ministre des Affaires étrangères par intérim à Téhéran.

Le chef de la diplomatie iranienne, Ali Bagheri, faisant référence à l'approche de principe de la République islamique d'Iran dans le développement des relations avec les pays voisins et musulmans et à l'accent explicite du Guide suprême de la Révolution sur la poursuite de cette approche par les Affaires étrangères de l'Iran, a mis en garde sur les tentatives des ennemis du monde islamique pour transformer les différences en différends et les divergences en conflits dans la région. Il s’est également attardé sur les efforts de l'Iran pour résoudre les défis en poursuivant sérieusement sa politique de voisinage.

Faisant référence à l’antécédent criminel du régime sioniste marqué par les recours aux actes d’agression et de terreur contre les Leaders de la Résistance palestinienne sur le sol d'autres pays, il a déclaré : « Israël doit recevoir une réponse décisive et ferme afin qu'il sache que la barbarie sur plan sécuritaire a un coût élevé. »

Ayman Al-Safadi, ministre des Affaires étrangères de Jordanie, tout en exprimant sa satisfaction pour sa visite à Téhéran et appréciant l'accueil chaleureux qu’il a reçu par le ministre par intérim des Affaires étrangères d'Iran, a souligné les efforts particuliers du roi de Jordanie pour élargir les relations avec l'Iran :

« Les relations entre la Jordanie et l'Iran sont anciennes et fraternelles. Nous voulons rétablir de bonnes relations fraternelles avec l'Iran et les approfondir. Nous sommes déterminés à avoir un dialogue franc et transparent pour éliminer les obstacles et améliorer nos relations bilatérales », a-t-il fait encore valoir.