Les forces armées yéménites annoncent l'abattage d'un avion américain et le ciblage d'un navire dans le golfe d'Aden

Les Forces armées yéménites ont expliqué dans un communiqué que les Forces de défense aérienne ont réussi à abattre un avion américain MQ_9 alors qu'il menait des hostilités dans l'espace aérien du gouvernorat de Saada, avec un missile sol-air de fabrication locale, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Indiquant que cet avion est le septième du genre à être abattu lors de la bataille de la « Conquête promise et du Saint Jihad » en soutien à Gaza.

Elles ont souligné que, dans la quatrième phase de l'escalade, les forces navales et la force de missiles ont mené une opération militaire conjointe au cours de laquelle elles ont ciblé le navire Groton dans le golfe d'Aden avec un certain nombre de missiles balistiques.

Les forces armées yéménites ont salué la vaillante résistance palestinienne dans la bande de Gaza pour 300 jours de fermeté, d'héroïsme et de sacrifices dans la défense de la nation, de sa fierté et de sa dignité et dans la victoire de son caractère sacré.

Les forces armées ont confirmé qu'elles poursuivaient leurs opérations militaires par étapes et que ces opérations ne s'arrêteraient pas tant que l'agression ne cesserait pas et que le siège imposé au peuple palestinien dans la bande de Gaza ne serait pas levé.