L'Iran utilise son droit légitime de défendre sa sécurité nationale pour punir le régime sioniste agresseur (Kanaani)

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes, ce lundi matin (5 août), le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a condamné l'assassinat du martyr Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, et a déclaré : « Ces actes terroristes non seulement ne perturbent pas la détermination de la nation palestinienne résistante dans la lutte contre le régime sioniste et la libération d’Al-Qods Al-Charif, mais ce régime n'obtiendra aucun objectif de l'assassinat du martyr Haniyeh et de ses d'autres assassinats dans le passé, mais cela rend leur détermination encore plus forte. »

« Le lâche assassinat du leader suprême politique de la nation palestinienne à Téhéran, alors qu'il était l'invité officiel l'Iran pour participer à la cérémonie d'investiture du président Pezeshkian, a constitué une violation flagrante du droit international, ainsi que des principes et normes coutumières, acceptées et reconnues par la communauté internationale » a-t-il ajouté.

« La République islamique d’Iran se réserve le droit de défendre sa sécurité nationale et sa souveraineté sur ses territoires, et personne n’a le droit d’empêcher l’Iran de répondre à ceux qui ont commis une violation à son encontre » a souligné Kanaani.

Et de poursuivre : « « Le fondement du régime sioniste est basé sur le terrorisme et sa survie dépend de la poursuite du terrorisme d'État. »

« Jusqu’à présent, nous avons pris les mesures politiques et diplomatiques nécessaires, notamment la tenue d’une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s’est tenue avec la coopération de nos pays amis comme la Russie, la Chine et l’Algérie. En outre, une demande visant à tenir une réunion de l'Organisation de la Coopération Islamique à Djeddah a également été soulevée, qui a été approuvée et devrait se tenir, ce mercredi au niveau des ministres des Affaires étrangères » a-t-il précisé.

« La communauté internationale doit soutenir la punition du régime sioniste agresseur, ce qui constituera une action visant à garantir la sécurité régionale et internationale, et bien sûr, une action en vertu du droit international » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.