Le Ministre jordanien des A.E. en visite à Téhéran: Je suis porteur d’aucun message de la part d'Israël

Selon un rapport de l'IRNA publié dimanche 4 août, cité par l'agence de presse palestinienne "SAMA", le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré lors d'une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, qu’il n’était porteur d’aucun message du régime sioniste à Téhéran ou vice versa.

« Mon homologue iranien a également démenti les déclarations selon lesquelles nous avons pour mission de transmettre des messages depuis Téhéran à Tel-Aviv », a-t-il insisté.



Safadi a précisé : « Le but de ma visite à Téhéran est de résoudre les différends entre les deux pays de manière claire et transparente afin de servir les intérêts mutuels. »

Le ministre jordanien des Affaires étrangères a renchéri : « La première étape pour empêcher l'escalade des tensions dans la région est de mettre fin à l'agression du régime sioniste contre la bande de Gaza. »

Dimanche, lors d'une visite à Téhéran, Safadi a rencontré le plus haut diplomate iranien, Ali Bagheri. Les deux hommes se sont penchés sur diverses questions d’intérêt commun.

Plus tôt, certains médias arabes avaient rapporté que le ministre jordanien des Affaires étrangères était porteur d'un message de la part du roi Abdallah II pour sa visite à Téhéran.

Le déplacement du plus haut diplomate jordanien à Téhéran intervient après l’escalade des tensions dû à la mort en martyr Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, dans un acte terroriste et d’agression du régime de Tel-Aviv le mercredi 1er août, alors qu'il était en visite officielle et diplomatique à Téhéran pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian.