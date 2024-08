Le silence face aux actions du régime sioniste nuit à la stabilité de la région (ministre iranien)

Le ministre bahreïni des affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, a eu une conversation téléphonique avec le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, ce lundi.

Le ministre des affaires étrangères par intérim a évoqué la poursuite de l'agression et des crimes de l'entité sioniste contre les enfants, les femmes et tous les innocents de Gaza, et a souligné la nécessité de mettre un terme au comportement néfaste de ce régime qui étend le cercle de la guerre à la capitale du Liban et au Yémen, ainsi qu'à son crime consistant à assassiner le martyr Ismail Haniyeh sur le territoire de la République islamique d'Iran.

Bagheri a déclaré que tout silence face à l'expansion maléfique du régime sioniste serait préjudiciable à la stabilité de la région : Le silence face aux récentes actions de ce régime est une sorte de récompense pour lui, et la République islamique d'Iran estime donc qu'elle a le droit de prendre des contre-mesures fondées sur les règles et procédures internationales.

Quant à lui, le ministre bahreïni des affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, a réitéré la position du Bahreïn sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et a appelé à soutenir les civils et à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire qui leur est destinée.