L'absence de réaction du Conseil de sécurité face aux crimes sionistes déstabilise la région (Bagheri)

Lors de mes entretiens téléphoniques avec les ministres des affaires étrangères de Slovénie et de Hongrie, j'ai souligné que l'absence de réaction du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Union européenne face aux crimes du régime sioniste, notamment les massacres massifs d'enfants et de femmes et le génocide à Gaza, ainsi que l'assassinat de personnalités palestiniennes dans d'autres pays, font partie des éléments qui alimentent la stabilité régionale, a noté sur X, le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani.

La République islamique d'Iran appliquera son droit légal et subjectif de défendre sa sécurité nationale et dans le contexte d'une confrontation dissuasive avec les mouvements terroristes de l'entité sioniste, a souligné Bagheri.