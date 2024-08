L’expansion des relations avec la Russie est l'une des « priorités de la politique étrangère iranienne »

Selon l’IRNA, lors d’une rencontre ce lundi soir 5 août 2024, avec le secrétaire du Conseil russe pour la sécurité nationale, Sergueï Choïgu, Massoud Pezeshkian déclarant que la Russie était l'un des pays qui était aux côtés de la nation iranienne dans les jours difficiles a indiqué que l’expansion des relations avec ce partenaire stratégique est l'une des « priorités de la politique étrangère de la RII ».

Il a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays.

Soulignant l'importance de la coopération régionale et internationale entre la République islamique d'Iran et la Russie, le Président Pezeshkian a poursuivi : « Nous pensons que l'ère de l’unilatéralisme arrogant menés par certaines puissances, dont les États-Unis, dans le monde est révolue et que les positions et la coopération communes entre l'Iran et la Russie dans le sens d'un monde multipolaire conduira certainement à un renforcement supplémentaire de la sécurité et à la paix mondiale. »

Dans une autre partie de ses déclarations, Massoud Pezeshkian, a mentionné les terribles crimes commis par le régime d’Occupation de Tel-Aviv dans la bande de Gaza sous blocus et les actions de l’entité sioniste pour déclencher des tensions et de la guerre totale dans la région et a précisé : « Les actions criminelles de ce régime contre le peuple opprimé et sans défense gazaouis, ainsi que l’acte d'assassinat du martyr Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de la Résistance palestinienne, Hamas, dans notre pays, est un exemple flagrant de violation de toutes les lois et réglementations internationales. »

Masoud Pezeshkian a vivement critiqué le soutien complice des États-Unis et de certains pays occidentaux qui se posent en défenseur des droits de l’homme, aux crimes du régime sioniste et a renchéri : « La République islamique d'Iran ne cherche pas à étendre la portée de la guerre et de la crise dans la région, mais ce régime recevra certainement la réponse à ses crimes et à son insolence. »

Tout en saluant les positions de la Russie en faveur du peuple palestinien et contre les actes criminels du régime sioniste, M.Pezeshkian a souligné la volonté de Téhéran à approfondir les interactions entre les deux pays, notamment sur plan politique et économique.

Toujours lors de la rencontre, Sergueï Choïgu, secrétaire du Conseil de la Fédération de Russie pour la sécurité nationale, tout en félicitant Dr Pezeshkian pour son élection à la tête du 14ème gouvernement iranien, a qualifié la RII d’ « alliée clé et stratégique » de son pays dans le région, et a exprimé sa satisfaction pour les efforts conjoints des deux pays en faveur du multilatéralisme et de la sécurité dans la région. « Les relations entre les deux pays se développent dans tous les secteurs et les perspectives sont très prometteuses à cet effet », a-t-il fait valoir.

Le secrétaire du Conseil russe de sécurité nationale a également souligné l'intérêt de son pays à accélérer la réalisation des projets communs Téhéran-Moscou, dont notamment le corridor Nord-Sud, avant de conclure : « La Russie attache une grande importance à la coopération avec la République islamique d'Iran au sein des organisations internationales en particulier les Nations Unies, les BRICS et Shanghai, et nous essaierons d’élargir encore les coopérations. »