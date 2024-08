Iran – Israël : la panique domine la vie des Sionistes

Selon les médias sionistes, la vie des Israéliens est largement bouleversée par la peur d’une potentielle réponse de la part de Téhéran.

Le media français Les Echos rapporte : « Atmosphère de « drôle de guerre » en Israël : les habitants redoutent que leur pays soit attaqué de façon imminente par un déluge de missiles, de drones et de roquettes tirés par l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, ou les Yéménites en représailles à [l’assassinat] du numéro deux du Hezbollah, Fouad Chokr à Beyrouth mardi et du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran, quelques heures plus tard.

En attendant, l’ambiance sécuritaire est déjà dégradée par les opérations des forces de résistance. Deux Israéliens ont été tués et deux autres blessés à coups de couteau dimanche matin dans une rue de Holon, une banlieue au sud de Tel-Aviv, par un Palestinien de Cisjordanie.

Les médias israéliens ont révélé que les ministres sionistes sont équipés de téléphones satellitaires afin de pouvoir communiquer en cas de coupure d'électricité provoquée par des attaques contre des centrales, qui risquent de bloquer les communications de leurs téléphones portables.

Les médias en langue hébraïque parlent également des perturbations aux points de passages frontaliers et des aéroports, de l'annulation de nombreux vols et de la confusion des passagers.

D’un autre côté, les médias sionistes ont rapporté que plusieurs hôpitaux sont prêts à transférer les patients vers des parkings souterrains pour y être soignés.

Selon un reportage de lundi 5 août de l'IRNA, citant l'agence de presse SAMA, basé sur une enquête du Centre sioniste "CJI", 29 % des sionistes envisagent de fuir les territoires occupés et, dans le même temps, 2 % d’entre eux ont déjà pris des mesures concrètes pour quitter la Palestine occupée.

Selon les résultats de l’enquête 71 % des sionistes vivant en Palestine occupée ne sont pas optimistes quant à une vie sûre et un avenir prometteur dans les territoires occupés dans les mois à venir, et 27 % d'entre eux estiment que leur sécurité personnelle a atteint un mauvais stade au cours des derniers mois.