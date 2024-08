Israël – Liban : Le Hezbollah a ciblé l'armée sioniste dans le nord de la Palestine

Selon IRNA, citant le site d’info de la Résistance islamique libanaise, le Hezbollah a annoncé que cette attaque de missile avait été menée en soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable et pour riposter contre les agressions du régime sioniste contre les résidents civils des villages et des villes du sud du Liban.

Selon Almanar, le Hezbollah a mené plusieurs opérations contre les emplacements et le déploiement de l'armée « israélienne » à la frontière libano-palestinienne, le lundi 05-08-2024 :

Les combattants de la Résistance islamique ont lancé une opération aérienne avec un escadron de drones d'assaut sur le nouveau quartier général de la 91e division établi à la caserne d'Ayelet, ciblant les positions de ses officiers et soldats, réalisant des coups directs et causant plusieurs morts et blessés, en réponse aux attaques et assassinats de l'ennemi « israélien » dans les villes d'Al-Bazourieh, Deir Siryan et Houla.

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé le site d'Al-Malkiya avec un drone d'assaut, atteignant ses cibles avec précision.

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé la caserne de Ramim avec des obus d’artillerie.

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé la caserne de Zar'it avec des obus d'artillerie.

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé le site maritime de Ras Al-Naqoura avec des obus d'artillerie lourde.

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé les bunkers d'artillerie ennemis à Khirbet Ma'ar avec des roquettes.

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé la caserne de Zibdeen dans les fermes de Chebaa libanaises occupées avec des obus d'artillerie.

Les combattants de la Résistance islamique ont lancé une opération aérienne avec un escadron de drones d'assaut sur la base de Har Neriyya (un quartier général de commandement de bataillon actuellement occupé par les forces de Golani), ciblant les positions de ses officiers et soldats, réalisant des coups précis et entraînant des pertes confirmées, en réponse aux attaques de l'ennemi « israélien » sur les villages résilients du sud, en particulier l'assassinat dans le cimetière de la ville de Mays Al-Jabal.

Aujourd’hui le 6 août, le Hezbollah libanais a annoncé une attaque de drones contre des centres militaires israéliens à « Nahariya », près d'Acre, au nord d'Israël.

La ville de Nahariya est à environ 11 km et Acre à 20 km de la frontière libanaise.