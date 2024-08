Assassinat de Haniyeh : Israël a visé la stabilité et la sécurité régionales et internationales (Téhéran)

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a tenu ces déclarations lors d'une réunion avec les ambassadeurs, diplomates et chefs d'agences étrangères et internationales résidant à Téhéran, le lundi 5 août, aux locaux du ministère des Affaires étrangères, afin d'expliquer les vues de la République islamique d'Iran concernant l'attaque terroriste perpétrée par le régime sioniste pour liquider Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim de la République islamique d'Iran (RII) tout en remerciant la présence des ambassadeurs et chefs de bureaux de représentation à Téhéran à la réunion, a souligné le devoir et la responsabilité des gouvernements et des nations du monde de ne pas garder le silence sur la question palestinienne, qui est l'une des pires maux hérités du siècle dernier et dans lesquels nous assistons à l'occupation continue et à la colonisation sanglante d'une terre et au déplacement et au génocide continus d'une nation, a-t-il déploré.

Le plus haut diplomate iranien, Ali Bagheri a déclaré que la tragédie honteuse des dix derniers mois dont est victime les Palestiniens de la bande de Gaza (sans oublier celle de la Cisjordanie occupée) n'est pas seulement l’œuvre de la barbarie et de l’insolence arrogante d'une entité occupante de l'apartheid, mais aussi le résultat du « sentiment d'impunité » des criminels de plus en plus enhardis par le soutien inconditionnel et complice des Etats-Unis et de plusieurs pays occidentaux. C’est le fruit amert d’une indifférence et de l’inaction qu'ils imposent à la communauté internationale dont l’exemple le plus flagrant est la réticence mieux dire l'incapacité du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres institutions régionales et internationales à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la campagne génocidaire en cours contre les Palestiniens.

Le chef de l’appareil diplomatique iranien a considéré le crime du régime d'occupation israélien dans l'assassinat d'Ismail Haniyeh comme faisant partie du projet d’une campagne génocidaire contre les Palestiniens et leur cause visant à liquider des élites et des dirigeants politiques, intellectuels, scientifiques et culturels de cette nation à l'intérieur et à l'extérieur des territoires occupés.

Faisant référence à la longue et noire liste des assassinats commis par le régime israélien dans différents pays dans le cadre de leur politique de promotion du terrorisme et de propagation de l'anarchie et du meurtre, il a souligné : « Il ne fait aucun doute que la République islamique d’Iran tient le gang criminel qui dirige le territoire palestinien occupé (dit Israël) pour responsable de l’assassinat du martyr Haniyeh. »

Le ministre iranien des A.E. a souligné que Cheikh Ismail Haniyeh était une grande figure respectée dans les mondes islamique et arabe, un mémorisateur du Saint Coran et une personne courageuse et responsable, et que son lâche assassinat est un exemple manifeste d'assassinat arbitraire et violation flagrante des droits de l'homme.

Ismail Haniyeh a été liquidé sur le territoire de la République islamique d'Iran ; Alors qu'il était un invité officiel de la République islamique d'Iran pour participer à la cérémonie officielle d'investiture présidentielle. L'acte d’agression du régime sioniste de l'avoir assassiné est une agression injustifiée et illégale et une violation de la souveraineté nationale de la République islamique d'Iran. »

« De par sa nature, sa gravité et ses effets, cet acte terroriste n'est rien de moins qu'un recours illégal à la force, et il est clair qu'une telle agression ne peut rester sans réponse et que la République islamique est à la hauteur et en mesure, au nom des principes du droit international, à y répondre pour défendre ses intérêts et son intégrité territoriale ainsi que ses droits souverains et notre riposte sera définitive et décisive », a conclu le ministre iranien des Affaires étrangères.