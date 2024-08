Le Premier ministre du Sénégal critique une école française d’avoir interdit le voile islamique

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a affirmé publiquement que les écoles du pays ne devaient plus interdire le port du voile islamique. Une position exprimée à l’occasion d’une réception à Dakar, au cours de laquelle le chef du gouvernement recevait les meilleurs élèves du Sénégal, rapporte BFMTV.

« Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En France, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile », a déclaré Ousmane Sonko dans un discours prononcé lors de la cérémonie. « Gare à ces institutions qui refuseront d’accepter une fille simplement parce qu’elle est voilée », a-t-il ajouté selon un article du JDD.

En 2019, 22 lycéennes musulmanes avaient été interdites de classe dans une école catholique réputée de Dakar, l'Institution Sainte-Jeanne-d'Arc (ISJA), pour port du voile lors de la rentrée scolaire de septembre.



Dans un cas similaire, un tribunal de la ville de Marrakech au Maroc a rejeté l’interdiction de l’hijab dans un lycée français.