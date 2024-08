Assassinat de Haniyeh : l’Iran condamne le double standard de l’Occident face à la question du terrorisme

Nasser Kanaani a condamné le doble standard des États-Unis et de certains Etats occidentaux de traiter le cas de l’attentat terroriste contre le chef du Hamas à Téhéran.

Le régime d’Israël et les Etats-Unis sont annoncés par le CGRI comme les responsables de cette attaque terroriste contre Haniyeh.

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré dans un message sur une plateforme numérique : « Dans le dictionnaire de l'Amérique et de l'Europe, les gens et des groupes qui sont déportés de leurs terres face à la force d'occupation étrangère et se battent pour défendre leur maison, leur famille et leur dignité humaine contre une force agressive armée jusqu'aux dents et qui tue des enfants et des femmes, ce sont des terroristes ! »