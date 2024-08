La journée du journaliste en Iran, une occasion pour rendre hommage au Martyr Saremi

Mahmoud Saremi est né à Boroujerd en 1968. Après avoir obtenu son diplôme en 1988, il participe au concours national d'entrée à l’université et entre dans la discipline de « Géographie » de l’université de Téhéran. Après sa licence, il a obtenu sa maîtrise à l'université Shahid Beheshti.

Mahmoud Saremi s'intéressait aussi au sport du « karaté » et en peu de temps, en passant divers cours dans ce domaine, il réussit à obtenir une ceinture noire, et participa à des compétitions provinciales.

Pendant ses études à l'université, Mahmoud ne pouvait être indifférent à l'invasion de sa patrie par l'ennemi. Comme d'autres jeunes Iraniens, il était déterminé à affronter l'ennemi baasiste. En tant que volontaire, il se rend au front à l’ouest du pays à "Halabja"(Kurdistan irakien) et au sud de "Khorramshahr". Il passe 17 mois sur ces fronts, aux côtés d'autres combattants iraniens, il a défendu l'intégrité et l'intégrité territoriale du pays.

Mahmoud Saremi a été recruté par l'Agence de presse de la République islamique IRNA en 1991 et après cinq ans d'efforts et d'activités, il a été envoyé en mission à l'étranger et a pris en charge le bureau de l'Agence de presse de la République islamique à Mazar-e-Chérif en Afghanistan.

Mahmoud Saremi a travaillé comme journaliste en Afghanistan pendant 2 ans dans la période difficile et risquée de la domination des Talibans.

Le 8 août 1998, Mahmoud Saremi et un groupe de diplomates iraniens ont été tués par les terroristes à Mazar-e-Sharif.

Sa responsabilité et son engagement étaient si grands que lorsque la ville de Mazar-e-Sharif est tombée aux mains des ennemies et que son emplacement était en danger, il n'a pas renoncé un instant à sa mission et ses dernières nouvelles pour IRNA sont les suivantes :

« Mazar-e-Sharif est occupée. Le 7 août 1998, Je suis au consulat d’Iran à Mazar-e-Sharif. Je m'appelle Mahmoud Saremi, reporter à l'agence de presse de la République islamique d'Iran. Les Talibans sont entrés à Mazar-e-Sharif il y a quelques heures. Nouvelles urgentes et immédiates : Mazar-e-Sharif est tombé aux mains des talibans, certains membres des talibans sont visibles dans la cour du consulat. »

La profondeur de la tragédie était telle que trois jours de deuil public ont été annoncés par le Guide suprême de la Révolution islamique. Cet événement était condamné aussi par la communauté internationale. Les présidents de plus de 180 états ont condamné cette action et envoyé un message de condoléances à l'Iran islamique et la statue du martyr Saremi est installé devant les Nations Unies.

En Iran, le 8 août est nommé la journée du Journaliste pour commémorer l'anniversaire du martyre de Mahmoud Saremi, grand reporter de l’agence de presse IRNA assassiné en Afghanistan lors d'un attentat terroriste en 1998. Nous célébrons sa mémoire qui nous inspire largement dans notre mission médiatique.