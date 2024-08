L’Iran apportera une réponse décisive et efficace à l’acte criminel du régime sioniste (Bagheri)

Le ministre iranien des affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, mardi lors d'une visite au bureau du Hamas à Téhéran, a déclaré que le martyre d'Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, avait renforcé le front de la résistance en Palestine et dans toute la région. "Le martyre de M. Haniyeh est une perte pour la résistance, mais il a renforcé le front de la résistance en Palestine et dans la région.

Bagheri a rendu hommage à M. Haniyeh, qui a été assassiné mercredi à Téhéran dans le cadre d'une opération conçue et menée par le régime israélien. Il a déclaré que le martyre de Haniyeh sur le sol iranien avait renforcé le "lien et la solidarité" entre les Palestiniens et la nation iranienne.

Il a souligné que Haniyeh était un "enfant de la résistance" dont les nombreuses scarifications ont contribué à renforcer la cause palestinienne.

"Le message du martyre et des funérailles publiques grandioses de Haniyeh à Téhéran est que nous et vous ne faisons qu'un, et que cette solidarité dans la résistance contre l'occupation et l'agression est plus forte que jamais", a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

Notant que l'assassinat de Haniyeh sur le sol iranien constitue une violation flagrante des lois internationales, il a affirmé que l'Iran se réserve le droit de répondre à cet acte d'agression pour défendre sa "sécurité et sa souveraineté nationales" et pour garantir la paix et la stabilité dans la région.

"La République islamique d'Iran apportera une réponse décisive et efficace à cet acte criminel du régime sioniste", a-t-il déclaré.

Bagheri a en outre souligné que l'Iran exploiterait toutes les ressources juridiques, politiques et médiatiques à sa disposition pour sauvegarder les droits et les intérêts nationaux du pays dans cette affaire.

Ces efforts, a-t-il dit, comprennent une demande de réunions d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'Organisation de la coopération islamique, ainsi que des consultations diplomatiques avec des pays étrangers afin de clarifier la position de l'Iran.

Bagheri a assuré le Hamas que le "drapeau de la liberté" brandi par le peuple palestinien resterait haut, promettant que le gouvernement et la nation iraniens ne ménageraient aucun effort pour soutenir la cause palestinienne, car "notre cause et notre objectif sont les mêmes". "C'est un témoignage de la dignité et de la lutte de nos combattants, et nous espérons que ce réveil islamique conduira à la destruction d'Israël", a-t-il déclaré.

Au cours de la visite, Khaled Qaddoumi, représentant du Hamas en Iran, a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par la République islamique à la résistance palestinienne, en particulier après la perte de son chef politique.

Il a souligné que "Gaza est un symbole de l'humanité" et que la solidarité mondiale et le soutien au peuple palestinien se sont accrus depuis le début de la guerre contre Gaza.

Il a cité les protestations généralisées aux États-Unis et en Occident, où même les Juifs ont ouvertement déclaré qu'Israël ne les représentait pas.