Bagheri a reçu le chef de l’Organisation ECO

Khosro Noziri, Secrétaire général de l'Organisation de coopération économique (OCE), a rencontré Ali Bagheri Kani pour lui faire ses adieux à l'issue de son mandat et de sa mission diplomatique en République islamique d'Iran.

Bagheri Kani a exprimé sa gratitude pour le service et les contributions de l'Ambassadeur Noziri à l'ECO, soulignant son rôle dans la promotion des objectifs de l'organisation. Il a réaffirmé le soutien de l'Iran au Secrétariat de l'ECO et à sa mission de coopération économique régionale.

Selon le site de l’Organisation de Coopération Economique (ECO), l’Ambassadeur Noziri a remercié Bagheri Kani pour son soutien et son hospitalité durant son mandat. Il a évoqué les progrès réalisés sous sa direction, notamment les initiatives visant à renforcer les liens économiques et les projets de développement dans la région.

La réunion a souligné l’importance de l’ECO dans la promotion de la coopération régionale. Les deux parties ont convenu de la nécessité de poursuivre la collaboration pour relever les défis et saisir les opportunités régionales.

Cette visite d’adieu a renforcé le partenariat solide entre l’Iran et l’ECO et leur engagement en faveur de la coopération régionale et de la prospérité mutuelle.