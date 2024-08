Bagheri : Nous donnons une réponse décisive au régime sioniste

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a eu une conversation téléphonique avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty et a discuté des conséquences de l'acte terroriste du régime sioniste visant à martyriser le chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas Ismaël Haniyeh.

Les deux parties ont également tenu des consultations sur la tenue d'une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur cette question.

Bagheri a exprimé l'espoir qu'une réunion extraordinaire de l'OCI dans la ville saoudienne de Djeddah jetterait une lumière claire sur les crimes du régime sioniste dans l'assassinat de Haniyeh et la violation de la sécurité nationale et de la souveraineté de la République islamique d'Iran en tant que membre de l'organisation.

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a également exprimé son optimisme quant au fait que la réunion de l'OCI sera utile et efficace pour le monde islamique et la question de la Palestine, et pourra mettre un terme à la sauvagerie militaire et sécuritaire du régime sioniste par le biais de menaces et de mécanismes de punition.

Dans le même temps, le chef de la diplomatie a souligné que les gouvernements américain et européen ont refusé de condamner l'acte terroriste du régime sioniste et le martyre de Haniyeh.

Il a déclaré : « Le régime sioniste est la principale cause d’instabilité dans la région, et la République islamique d’Iran affrontera concrètement la cause de l’insécurité et de l’instabilité dans la région avec sa réponse décisive. »

De son côté, le ministre égyptien des Affaires étrangères a évoqué les mesures prises par le régime usurpateur sioniste qui créent des tensions dans la région et empêchent les efforts de cessez-le-feu de porter leurs fruits dans les territoires occupés.

Il a noté que « l’Égypte a mis en garde toutes les parties européennes et les États-Unis contre les actions dangereuses du régime sioniste et espère que les tensions dans la région s’atténueront ».