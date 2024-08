Assassinat de Haniyeh : une violation de la souveraineté d'Iran selon le Mouvement des non-alignés

New York (IRNA) - Le Mouvement des non-alignés, un bloc de 120 Etats membres de tous les continents, condamne fermement l'assassinat du chef du Hamas par Israël et le considère une violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'Iran.

Selon la correspondante de l'agence IRNA, le NAM a annoncé dans un communiqué mardi heure locale que ce mouvement dénonce fermement l'acte terroriste d’Israël contre le martyr Haniyeh à Téhéran. L’ancien chef du Hamas était dans la capitale iranienne à l'invitation officielle du gouvernement iranien pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Cet acte terroriste constitue une violation flagrante des lois internationales, notamment des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie et des principes contenus dans la Charte des Nations Unies ainsi que de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, indique le communiqué.