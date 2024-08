Commandant de l’armée iranienne : le régime sioniste recevra bientôt une forte réponse

Soulignant que le succès ne peut être obtenu sans lutte et sans sacrifices, le général Moussavi a déclaré : « Le régime sioniste recevra bientôt une réponse forte et définitive, et cela ne fait aucun doute. Une bande criminelle sioniste qui ne respecte aucune loi commet des actes aussi stupides, ils sont contraires à toutes les croyances. Il est clair qu'ils ont eux-mêmes compris la vitesse de leur chute et qu'avec ces actions, ils veulent, désespérément, se sauver, ce qui n'arrivera certainement pas. »

« Une autre personnalité des grands moudjahidines de cette époque contemporaine, Yahya Sinouar a été nommée pour remplacer le martyr Haniyeh, ce qui montre quel chemin les combattants palestiniens et le Hamas veulent continuer. De cette façon, le régime sioniste n'a aucun espoir pour son avenir, et si Dieu le veut, nous verrons l'effondrement du régime. », a déclaré ce haut gradé iranien sur l’élection du nouveau dirigeant du Mouvement palestinien.