Dans un article publié par la Fondation américaine pour la défense des démocraties, il est noté que le 5 août, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, est arrivé à Téhéran pour rencontrer de hauts responsables iraniens, alors que les inquiétudes et craintes face à une escalade militaire au Moyen-Orient s’intensifient de plus en plus. M. Shoigu a déclaré aux médias d'État iraniens que Moscou était "prête à coopérer pleinement avec l'Iran sur les questions régionales", tandis que le commandant iranien Mohammad Bagheri - qui faisait partie de la délégation iranienne ayant accueilli M. Shoigu - a souligné les relations "profondes, à long terme et stratégiques" entre la Russie et l'Iran.

Selon l’article, la coopération militaire entre Moscou et la République islamique comme une question importante dans les relations entre les deux pays, qui s'est considérablement développée au cours des deux dernières années après l'attaque russe contre l'Ukraine.

Ivana Stradner, chargée de recherche au Barish Center for Media Integrity du FDD, estime que l'objectif de Poutine est clair. Il veut changer l’ordre mondial actuel et affaiblir l’Occident. D’après elle, l'objectif de Choïgou à Téhéran est de promouvoir les relations de sécurité entre les deux pays afin de renforcer l'Iran, car de cette manière, Moscou pourra ensuite atteindre l'objectif ci-dessus et diriger l'Occident dans les négociations.

Saeed Ghaseminejad, expert de la Fondation américaine pour la défense des démocraties, est convaincu que la coopération et le partenariat entre les dirigeants de la République islamique d’Iran et la Russie sont profondément enracinés dans leur opposition idéologique à l’ordre international centré sur les États-Unis.

Il estime que "le conflit en Ukraine a présenté le Moyen-Orient comme une opportunité d'étendre l'influence de Moscou, tout en détournant l'attention du front ukrainien vers une autre direction".

La Fondation américaine pour la défense des démocraties indique que Choïgou était venu en Iran dans le but de renforcer les relations militaires, citant le Moscou Times affirmant que la rencontre avec les responsables de l'un des principaux alliés politiques de la Russie mettait en évidence le rôle important de Choïgou. Avant cela, il était ministre de la Défense de la Russie et, à cette époque, il a également rencontré les hauts dirigeants iraniens.

En marge de la réunion d'avril dernier de l'Organisation de coopération de Shanghai - qui comprend la Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran, le Pakistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan - Choïgou a négocié avec son homologue iranien le renforcement des liens de sécurité et l'augmentation significative des contrats militaires entre Téhéran et Moscou.

Selon ce rapport, les États-Unis sont mécontents d'un voyage aussi important, et même Matthew Miller, le porte-parole du Département d'État américain, a exprimé une réaction déçue face au voyage actuel de Choïgou en Iran. Il a déclaré que Washington ne s’attend pas à ce que Moscou joue un rôle dans la réduction des tensions régionales.

Miller, mécontent de la politique de Moscou, a déclaré que depuis le 7 octobre, la Russie n'a pas joué un rôle constructif - en faveur d'Israël et de l'Occident - afin de faire un pas vers une réduction des tensions entre les camps opposés d'Israël.