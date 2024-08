Le président iranien exhorte les Occidentaux à cesser de soutenir les Sionistes

Lors d'un appel téléphonique reçu de la part de son homologue français Emmanuel Macron concernant l'inquiétude suscitée par l'escalade des tensions dans la région suite à l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, par le régime terroriste sioniste, le président iranien Masoud Pezeshkian a répondu à la demande de Macron en appelant l'Iran à faire preuve de retenue.

Le président Pezeshkian a déclaré que la République islamique d'Iran avait toujours joué un rôle central dans l'établissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région et dans le monde et dans la réduction de l'escalade, de la détérioration de la sécurité et de la guerre, mais le régime sioniste, à la lumière de ses actes criminels et terroristes contre le peuple opprimé et sans défense de Gaza et de l'assassinat du martyr Haniyeh, qui était un invité officiel de l'Iran, tente de mettre le feu aux poudres et d'attiser les conflits dans la région, et les États-Unis et les pays occidentaux, au lieu de condamner ce régime pour ses crimes, son génocide et ses assassinats, lui apportent leur soutien.

Le président a souligné que l'Iran se réservait le droit de répondre de manière appropriée à ces mesures et a critiqué le comportement émotionnel des Etats-Unis et des pays occidentaux après l'attaque du régime sioniste contre l'ambassade de la République islamique d'Iran à Damas et l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas à Téhéran.

Il a ajouté que les États-Unis et les pays occidentaux, tout en adoptant une approche contradictoire et trompeuse, soutiennent un régime qui ne respecte aucune loi ni aucun pacte international et qui n'hésite pas à commettre des actes criminels dans la région, et qu'ils appellent malheureusement les pays qui sont devenus la cible de ces mesures à faire preuve de retenue.

Le président Pezeshkian a souligné que tant que le régime sioniste, avec le soutien politique, financier, médiatique et en matière d'armement des Etats-Unis et des pays occidentaux, poursuivra le génocide, le crime et l'assassinat en toute quiétude, la région et le monde ne connaîtront pas la stabilité, la sécurité et la paix.

Il a ajouté que si les Etats-Unis et les pays occidentaux veulent empêcher l'éclatement d'une guerre et la propagation de la détérioration de la sécurité dans la région, et pour prouver leurs affirmations, ils devraient immédiatement cesser les ventes d'armes et le soutien au régime sioniste et forcer ce régime à arrêter le génocide et les attaques contre Gaza et à accepter un cessez-le-feu.

Le président Pezeshkian a déclaré que la République islamique d'Iran considère que le fait d'éviter la guerre et d'œuvrer à l'établissement de la paix et de la sécurité internationales fait partie de ses principes fondamentaux, mais que, dans le cadre des traités et des lois internationaux, elle ne tolérera jamais d'agression contre ses intérêts et sa sécurité.