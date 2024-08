Israël a violé la souveraineté iranienne (Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique)

Selon le Centre d'information palestinien (PIC), Hussein Ibrahim Taha a déclaré dans un discours prononcé mercredi lors de la réunion d'urgence du comité exécutif des ministres des affaires étrangères des États membres de l'OCI à Djeddah que la persistance du régime israélien occupant dans ses crimes constitue une violation de toutes les traditions, normes, lois et résolutions internationales.

Il a ajouté que l'attaque d'Israël à Téhéran était une attaque contre la souveraineté et la sécurité nationale de l'Iran et une violation flagrante du droit international et de la charte des Nations unies.

Le secrétaire général de l'OCI a appelé le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer ses responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour contraindre le régime occupant à respecter les lois internationales, à mettre fin à son agression et à instaurer un cessez-le-feu à Gaza.