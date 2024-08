La défense légitime est la seule option dont dispose l'Iran pour empêcher une nouvelle agression israélienne (ministre)

Bagheri Kani, s’exprimant lors d'une réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue à son siège à Djedda, en Arabie saoudite, mercredi, a déclaré que le martyre de Haniyeh, qui se trouvait à Téhéran à l'invitation officielle de la République islamique pour assister à l'inauguration du président Masoud Pezeshkian, n'était qu'un des exemples des "crimes terroristes" commis par le régime israélien dans la région.

Cet assassinat, associé aux crimes brutaux perpétrés contre les Palestiniens de Gaza au cours des dix derniers mois, prouve une fois de plus que "le fondement et la vie du régime israélien reposent sur l'assassinat, le crime, l'agression, la violation de la paix, l'instigation de l'insécurité et de l'instabilité dans la région, ainsi que sur l'esprit de guerre et le génocide", a déclaré M. Pezeshkian.

"Cet acte terroriste odieux constitue une violation manifeste de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, une menace sérieuse pour la paix et la sécurité régionales et internationales, et une violation grave des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

Par conséquent, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), dont la responsabilité première est de protéger la paix et la sécurité internationales, devrait assumer sa responsabilité face à une violation aussi grave et à un crime aussi horrible, a noté le diplomate iranien, ajoutant que le CSNU doit tenir le régime israélien pour responsable et ouvrir la voie pour que les auteurs de ce crime soient jugés et punis.

Il a ajouté que la responsabilité des États-Unis à cet égard ne devrait pas être négligée, arguant que Washington est le principal soutien du régime israélien dans cet assassinat qui n'aurait pu avoir lieu sans l'accord et le soutien des services de renseignement américains.

Bagheri Kani a également déclaré que la République islamique d'Iran avait à plusieurs reprises mis en garde contre les conséquences négatives des actions du régime israélien sur la paix régionale et mondiale. Malgré les actes hostiles répétés d'Israël à l'encontre des citoyens, des intérêts et de la souveraineté iraniens, l'Iran a déployé tous les efforts possibles pour éviter que le conflit ne s'étende à la région. Cependant, en l'absence de toute action appropriée du Conseil de sécurité des Nations unies contre l'agression et les violations d'Israël, "la République islamique d'Iran n'a pas d'autre choix que d'utiliser son droit inhérent à la défense légitime contre l'agression du régime", a déclaré le diplomate iranien. "Il est essentiel de prendre des mesures pour empêcher le régime israélien de commettre d'autres actes d'agression contre la souveraineté, le territoire et les citoyens iraniens, mesures qui seront prises au moment opportun et de manière proportionnée.