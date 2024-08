Lutte gréco-romaine : Saaravi remporte la première médaille d'or de l'Iran aux Jeux olympiques

Les matchs de classement et les finales de la 2ème compétition de poids ont eu lieu, et Amin Kavyaninejad en 77 kg et Mohammad Hadi Saravi en 97 kg ont affronté leurs adversaires.

Dans la catégorie des 97 kg, Mohammad Hadi Saravi a battu l'américain Joseph Rao avec un score puissant de 10 : 1 au premier tour et a atteint les quarts de finale de cette catégorie lors de la 33e édition des Jeux Olympiques.

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques de Tokyo 2020 s'est montré puissant en quart de finale et a réussi à vaincre Ozur Zhuzhupbekov du Kirghizistan avec un score de 8 : 0 et un excellent score, et a atteint le top quatre dans la catégorie de poids 97 kg.

Avec cette victoire, Mohammad Hadi Saaravi est devenu le premier lutteur iranien à accéder aux demi-finales des Jeux olympiques de Paris. Dans cette étape, il a affronté l'Égyptien Mohamed Ali Gabr et a réussi à s'imposer sur le score de 8-0.