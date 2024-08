Blocus maritime contre Israël: trois opérations militaires yéménites en mer Rouge

Le brigadier Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites, a annoncé que leurs forces ont mené 3 opérations militaires dans le nord de la mer Rouge.

Il a déclaré : Dans cette opération, le navire « CONSTSHIP ON », qui naviguait dans la mer Rouge en violation des règles de circulation vers les ports de la Palestine occupée, a été précisément visé par plusieurs missiles balistiques et drones.

Saree a ajouté : « En outre, le destroyer américain a été ciblé par plusieurs drones dans le golfe d'Aden, et l'opération a été menée avec succès. »

Selon lui, un autre destroyer américain a également été visé par plusieurs missiles balistiques.

Saree a ajouté que ces deux destroyers ont été visés parce qu'ils traversaient leur zone opérationnelle au nord de la mer Rouge dans le but de porter assistance à l'ennemi israélien et briser le blocus maritime yéménite imposé au régime d’Occupation de Tel-Aviv en guise du soutien aux Palestiniens sans défense de la Bande de Gaza sous blocus depuis 2007 et doublement assiégée depuis l’octobre dernier.