L’ONU demande une enquête sur la violation des droits des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes

New York - IRNA - Les Nations Unies ont appelé mercredi à une enquête « approfondie » et à la responsabilisation concernant les informations faisant état de torture systématique et de traitements dégradants infligés aux prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

En réponse à une question sur le récent rapport du groupe israélien de défense des droits de l'homme appelé B'Tselem, qui détaille la violation grave et systématique des droits de l'homme des Palestiniens dans les prisons israéliennes, Farhan Haq, porte-parole adjoint des Nations Unies, a déclaré mercredi, 7 août, heure locale, lors d'une conférence de presse : « Toutes ces allégations de violation des principes fondamentaux des normes des droits de l'homme doivent faire l'objet d'une enquête approfondie et qu’il faut répondre de ses actes et de savoir qui en est responsable ? », a-t-il déclaré. « Nous pensons également que chaque fois que les normes des droits de l'homme sont violées à ce point, cela devrait faire l'objet d'une enquête. Nos collègues des droits de l’homme qui s’occupent d’Israël et des territoires palestiniens occupés continueront de donner suite à ce procès pour apporter des éclairages sur ces accusations », a-t-il conclu. Une vidéo de surveillance diffusée par la chaîne israélienne Channel 12 montre que des soldats israéliens ont agressé sexuellement un détenu palestinien dans le tristement célèbre camp de détention de Sde Teiman un Guantanamo israélien.