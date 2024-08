La priorité simultanée de l’Iran est d'empêcher la répétition de l'agression israélienne et un cessez-le-feu à Gaza

Mercredi, heure locale, le représentant de la République islamique d'Iran aux Nations Unies, en réponse aux questions sur l'annonce par le Hamas que s'il parvenait à un cessez-le-feu, l'Iran renoncerait à riposter contre le régime d’Occupation et à son acte d’agression, a déclaré : « Nous suivons deux priorités simultanées: premièrement, l'instauration d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et le retrait des occupants de ce territoire ; Deuxièmement, punir l'agresseur pour l'assassinat du martyr Haniyeh, prévenir la répétition de l'agression terroriste de la part du régime sioniste et faire regretter aux sionistes de s'être engagés dans une telle voie. »

Réagissant une fois de plus à l'attaque terroriste et agressive du régime israélien contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran et à la mort en martyr d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, a annoncé dans une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies : « Ce régime terroriste et ses partisans en sont responsables. » « La République islamique d’Iran n’hésitera pas à user de son droit inhérent à la légitime défense, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, pour une réponse décisive et immédiate », a-t-il insisté.