78e anniversaire de la bombe atomique : le maire de Nagasaki sous pression de l'Occident pour ne pas avoir invité Israël

L'agence de presse Kyodo a ajouté : Shiro Suzuki, le maire de la ville de Nagasaki, a défendu sa décision de ne pas avoir invité Israël au 79ème anniversaire du bombardement atomique sur cette ville et a déclaré qu’il s’agissait d’une décision sans motivation politique et que cette décision ne changerait pas.

L’agence Kyodo ajoute : « La déclaration du maire de Nagasaki intervient un jour après les critiques des représentants des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Union européenne », les pays alliés d’Israël et complices dans ces crimes contre les Palestiniens et ailleurs.

À la mi-juillet, ils ont annoncé dans une lettre à ce sujet que « si Israël est exclu de cette cérémonie, il nous sera difficile d'y assister à un haut niveau ».

Le maire de Nagasaki a annoncé que des raisons de sécurité, notamment la possibilité d'organiser des manifestations contre le régime israélien, étaient à l'origine de cette décision. Il a déclaré aux journalistes qu'il espérait que cette cérémonie se déroulerait dans une atmosphère calme car les survivants de cet événement, qui sont désormais des personnes très âgées, souhaitent beaucoup pour assister à la cérémonie. Le maire a demandé que cette décision soit comprise.