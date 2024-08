Le régime d’Occupation d’Israël n’obéit aux lois internationales que par des « actions décisives » (Téhéran)

Réagissant aux déclarations du ministre israélien des Finances, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a écrit ce jeudi sur son compte X : que le ministre des Finances du régime sioniste avait appelé au meurtre de deux millions de Palestiniens en engendrant une crise de faim artificielle et intentionnelle et cela en échange de la libération des captifs de ce régime. « Un acte juste et moral », c’est ainsi qu’a qualifié ledit ministre, la guerre de faim contre les Palestiniens de la Bande de Gaza, déplore le diplomate.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté : « Les déclarations tenues par ce membre de la bande criminelle sioniste ne sont que l’aspect oral d’un aveu public, si non le monde entier était et reste témoin de cette campagne génocidaire du régime sioniste au cours des 10 derniers mois, qui a couté la vie à des centaines de de femmes, d'enfants et de civils innocents à Gaza par les bombardements. A cela s’ajoute une guerre de faim produit par l’homme. »